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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة أسوان الأزهرية تشارك بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شاركت منطقة أسوان الأزهرية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٤ وذلك برعاية فضيلة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية .

وقد قام بتمثيل المنطقة في المعرض معلمات التربية الفنية رضا رضوان، وسيدة حسين وذلك بعرض لوحاتهم الفنية المتميزة ، ومن هذه اللوحات لوحة الفن التشكيلي لرضا بعنوان "زواج القصر " .

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منطقة أسوان الأزهرية 

وقد شاركت منطقة أسوان الأزهرية ، فى تصفيات مسابقة نحلة الأزهر القومية للتهجى للغة الإنجليزية، على مستوى قطاع الأقصر والذى يضم محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، والبحر الأحمر.

وتتضمن المسابقة "حفظ الطالب لمجموعة من الكلمات الخاصة (بمنهجه) وسيتم تحديدها من خلال Wordlist خاصة بالمنهج الدراسى لكل مرحلة، ويتسلم الطالب نسخة من القاموس الخاص بالكلمات مضافًا إليه قاموس ناطق (هدية)، وتدريب الطلاب على نطق الكلمات نطقًا صحيحًا باللهجة الأمريكية American Accent".

وصعد من منطقة أسوان الأزهرية فى هذه التصفيات للمنافسة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية التى ستقام بالقاهرة فى الأول من فبراير المقبل، كلا من التلميذة أسيل محمد حسن بالصف الخامس الابتدائي، معهد كوم أمبو الابتدائي النموذجى، والطالبة أثيل أحمد عبد الكريم على، الصف الثانى الإعدادى، معهد فتيات إدفو، والطالب يحيى محمود محمد، الصف الثالث الإعدادى، معهد كوم أمبو الإعدادى النموذجى.

 من جانبه قدم الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، خالص التهانى القلبية لجميع الطلاب المشاركين فى التصفيات، متمنياً للطلاب الصاعدين للتصفيات النهائية بتحقيق أفضل المراكز على مستوى الجمهورية.

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أنشطة أزهرية

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن عن ضوابط وآليات تنفيذ مسابقة "نحلة التهجي" بمختلف المناطق الأزهرية، والتى تتضمن سلسلة من الإجراءات بيانها كالتالي: 

  أولًا: يتولى شيخ المعهد والمعلمون التجهيز للمسابقة والإعلان عنها وتسجيل المتسابقين .

  ثانيًا: يتم تدريب الطلاب المشاركين بالمسابقة من قبل معلميهم على نظام المسابقة فى المدة من 6 / 11 حتى 30 / 11.

  ثالثًا: تعقد التصفيات الأولية للمسابقة بنطاق المعاهد فى المدة من 1 / 12 حتى 4 / 12.

رابعًا: تنعقد التصفيات ربع النهائية بنطاق الإدارات التعليمية فى المدة من 6/ 12 حتى 8 / 12.

خامسًا: تنعقد التصفيات ربع النهائية " الختامية " على مستوى المنطقة بالديوان العام فى المدة من 10/ 12 حتى 12 / 12.

 وعقب الانتهاء من تلك الإجراءات وإعلان الممثل للمنطقة بنهائيات المسابقة يتولى المنسق العام للمنطقة التوجه بالأوائل لخوض النهائيات بمركز الأزهر للمؤتمرات برئاسة القطاع مع نظرائهم من بقية المناطق الأزهرية الأخرى وذلك خلال فبراير المقبل 2023 وحسبما يرد ويستجد من تعليمات.

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