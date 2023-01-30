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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتجديد الدماء..

محافظ أسوان يترأس لجنة تقييم المتقدمين لوظيفة نواب رؤساء المراكز والمدن

جانب من المقابلات
جانب من المقابلات

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع لجنة القيادات لتقييم المتقدمين لشغل وظيفة نواب رؤساء المراكز والمدن، والذى وصل عددهم إلى 59 متقدما بعد الإعلان عنها.

وجاري إجراء المقابلات الشخصية المباشرة مع المتقدمين على مدار 3 أيام لاختيار أفضل العناصر لشغل هذه الوظيفة وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً. 

سيتم اختيار الأكفأ والأنسب منهم للإرتقاء بمنظومة العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى ووفقًا لرؤية مصر 2030، وفى إطار رؤية المحافظة لتجديد الدماء بقيادات وكوادر شابة قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية. 

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تجديد الدماء

وكشف محافظ أسوان عن أن القيادات المحلية الجديدة سيتم إختيارها بعيداً عن المجاملات بلجنة متميزة ومحايدة ضمت المتخصصين ، علاوة على التأكد من توافر صفات النزاهة والالتزام الإداري والشخصي من خلال الجهات الرقابية والأمنية  . 

وقال المحافظ إن هذه التغييرات تستهدف تنشيط العمل الميدانى ليل نهار والتعامل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ليساهم ذلك في تحسين مستوى معيشتهم ، وهو الذي يتوازى مع محاربة الفساد الإداري بوجوه جديدة. 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية مكثفة للقيادات الجديدة يحاضر فيها المتخصصون وأصحاب الخبرات حتى تستطيع الإلمام بمهامهم ، ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان في جميع المجالات. 

وأكد أن الإختيار تم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة وخاصة الإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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