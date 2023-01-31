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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إشادة "بلينكن" بالحوار الوطني والعفو الرئاسي تعكس التقدير العالمي لمصر

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالحوار الوطني في مصر، ومخرجات لجنة العفو الرئاسي، يعد خطوة مهمة على الصعيد الدولي، تؤكد على الانطلاقة الحقوقية في مصر ومتابعة الجميع والقوى الكبرى للخطوات المصرية في هذا الصدد.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد بلينكن خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري، بأن الولايات تقدر جهود مصر في حماية الحريات الدينية وتمكين المرأة والعمل علي إطلاق الحوار الوطني، والدعوة كذلك لضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة التي تعد أمر وجوديا بالنسبة للمصريين.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن التوقف أمام هذه الملفات الحيوية خلال زيارة بلينكن، يؤكد نجاحها وتعزيز رؤية مصر ومطالبها في هذا الشأن.

كما نوه النائب احمد محسن، بإشادة وزير الخارجية الأمريكي، بدور مصر في إرساء السلام والاستقرار، قائلا إنه أمر مهم جدا، بالإضافة لمشاركتها في مؤتمر النقب بهدف الوصول لمنطقة أكثر أمانًا واستقرارًا، مؤكدا أهمية التعاون في مجال الأمن الغذائي.

وشدد النائب احمد محسن، على أن العلاقات المصرية الأمريكية تمر بفترة ربيع حقيقية، خلال عهد إدارة الرئيس جو بايدن، وهناك نقلة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما يحسب للقيادة السياسية المصرية التي عملت على تمتينها خلال السنوات الأخيرة بما يعود بالإيجاب لصالح الشعبين المصري والأمريكي.

مصر وزير الخارجية مجلس الشيوخ وزير الخارجية الامريكي سامح شكري

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