شكري: واردات القمح من أهم عناصر العلاقة بين مصر وروسيا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره الروسي، إن من أهم عناصر العلاقة فيما بين مصر وروسيا هو واردات القمح، مشيرا إلى أن مصر أكبر دولة مستوردة للحبوب والاقماح فى العالم،وبالتالي هذه سلعة استراتيجية بالنسبة لاعتماد الشسعب المصربي عليها.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم، مع وزير خارجية روسيا، أن كل الأليات الخاصة باستمرار العلاقة بين البلدين فى هذا المجال يتم الإستفادة منها وتوظيفها من أجل ليس فقط الحفاظ على تلك الواردات، ولكن فيما يتعلق بتوسيع رقعة التبادل التجاري بين البلدين فى كل المجالات.

وتابع أن تلك الواردات وصلت خلال العام الماضي إلى 6 مليار دولار، معقبا: “نتمني أن نستكشف مجالات جديدة وأوسع للإرتقاء بتلك العلاقة بما يخدم مصالح البلدين”.