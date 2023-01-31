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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر: هدفنا الوصول لأبعد نقطة فى المونديال.. وتركيزنا حاليًا على مواجهة أوكلاند

كولر
كولر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على استعداد الأهلي القوي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، موضحًا أن هدفه الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وأضاف كولر أن تركيز الجميع حاليا ينصب على المواجهة الأولى أمام فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، والسعي للفوز بها، لكن لا أحد يعلم كيف ستكون ظروف المباراة.

وأشار المدير الفني للنادي الأهلي إلى أن فريق أوكلاند سيتي منافس قوي، وخاض معسكرا تحضيريا للبطولة في إسبانيا، ولم يتعرض للهزيمة من فريق برشلونة، وهو ما  يظهر أنه ليس ضعيفا، خاصة أنه يمتلك لاعبين مميزين، لذا فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال كولر إن قائمة فريق الأهلي في البطولة خالية من الإصابات وأن جميع اللاعبين جاهزون لتلك المواجهة، موضحا أن محمود عبدالمنعم كهربا ضمن قائمة الأهلي في المونديال بينما أحمد قندوسي الوافد الجديد من نادي وفاق سطيف الجزائري خارج تلك القائمة.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن التركيز يسيطر على الجميع سواء الجهاز الفني أو اللاعبين قبل مواجهة الغد، ونفس الأمر سيكون يوم المباراة، خاصة أن التفاصيل الصغيرة هي التي تفرق كثيرا في تلك المواجهات، وهناك ثقة كبيرة من اللاعبين بأنهم سيكونون في قمة التركيز لتقديم مستوى قوي في اللقاء.

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته أن الأهلي يمتلك مرونة كبيرة بشأن خطط اللعب في المباريات، حيث تتحدد خطة اللعب دائما حسب استراتيجية المنافس وطريقة لعبه، ولدينا القدرة على فرض أسلوبنا في أي مباراة، مؤكدا أنه لم يحلل كل فرق البطولة؛ لأن التركيز كان منصبا على مواجهة «أوكلاند» غدا فقط لأنها الخطوة الأولى في مشوار الفريق بالبطولة.
 

الأهلى كأس العالم للأندية بالمغرب أوكلاند سيتي

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