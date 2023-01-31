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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياضة القليوبية: 20 ألف مستفيد من مبادرة "قرأت لك" فى مراكز الشباب

مركز شباب
مركز شباب

أكد محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مبادرة "قرأت لك بمراكز شباب القليوبية" التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال إجازة نصف العام الدراسي تستهدف الوصول إلى 20 ألف مستفيد من الطلائع على مستوى المحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أضاف الصبروط  أن المبادرة يجري تنفيذها على مدار 10 أيام داخل 100 مركز شباب بالقليوبية بهدف تشجيع الطلائع والشباب من أعضاء مراكز الشباب على القراءة من خلال مكتبات المراكز خلال الفترة من 29 يناير وحتى 9 فبراير 2023 .

وأشار إلى أن فكرة المبادرة تأتى في إطار تكثيف الأنشطة والبرامج المقدمة للنشء والشباب خلال أجازة منتصف العام الدراسي وذلك لشغل أوقات الفراغ وذلك إيمانًا بأهمية زيادة الوعي لدى النشء وفقًا للرؤية والأهداف التي تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تحقيقها.

وشدد الصبروط، على ضرورة أن تعمل المبادرة على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، واستكمالا للبناء الصحيح للطلائع ثقافيا وفكريا ومعرفيا، وبناء مجتمع قارئ، متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية، حيث تعد القراءة أداة هامة للحفاظ على الصحة العقلية.

وتنطلق مبادرة "قرأت لك" في مراكز الشباب لتعبر عن ضرورة أن تصبح القراءة سلوكا راسخا لدى الطلائع والبالغين وترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع، وجعل المبادرات الشبابية هادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي وفتح آفاق العلم والمعرفة أمام الطليع وإعلاء لقيمة العقل والعلم.

القليوبية وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة الصحة العقلية وزارة الشباب والرياضة

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