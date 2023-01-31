الداخلية تقرر تغيير السرعات بطريقي السويس والاسماعيلية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 24 تابع (ب)، بتاريخ 30 يناير 2023، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 123 لسنة 2023 بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968، وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613، لسنة 2008، وعلى قرار وزير النقل رقم 190 لسنة 2009 في شأن تحديد الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وجهات الإشراف عليها، وبناءً على ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية.

تقرر في المادة الأولى بأن تستبدل بالسرعات المقررة لطريقي القاهرة - السويس الصحراوي، القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي الواردة بالمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بالسرعات التالية: