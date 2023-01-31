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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران: استمرار التعاون مع دولة الإمارات لتنشيط حركة السياحة

وزير الطيران وسفيرة
وزير الطيران وسفيرة الإمارات بالقاهرة

استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة فى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والإمارات في مجال النقل الجوي.

يأتى ذلك فى إطار اللقاءات المستمرة التى يقوم بها وزير الطيران المدنى مع سفراء الدول العربية والإفريقية بهدف تعزيز التعاون مع مختلف الدول فى مجال الطيران .

استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الدائم بين مصر والإمارات وسبل الاستفادة من الخبرات المصرية وخاصة فى مجال المراقبة الجوية التى حققت نجاحاً كبيراً فى تنظيم وإدارة الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري خلال  قمة المناخ COP27 وهو ما كان محل إعجاب وتقدير بمنظومة المراقبة الجوية فى مصر محلياً وإقليمياً ودولياً .

وخلال اللقاء أكد الفريق محمد عباس قوة العلاقات المُتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على كافة المستويات لاسيما فى مجال  الطيران المدنى والذى يعد نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية.

وأضاف أن وزارة الطيران المدني تولى اهتماماً كبيراً نحو استمرار التعاون مع الأشقاء فى دولة الإمارات فى مجال الطيران المدنى بما يسهم فى تنشيط حركة السياحة والسفر بين مصر والإمارات .

من جانبها أعربت السفيرة مريم الكعبي عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين  البلدين والحرص على  تعزيز التعاون في كافة المجالات، مشيدة بالتطور الكبير الذي تشهده الدولة المصرية فى مختلف القطاعات خلال الفترة الحالية فى ضوء المشروعات التنموية التى  تم تنفيذها بما ينعكس إيجاباً على دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

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