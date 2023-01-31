ثمنه رخيص .. نوع من الشاي يعالج الضغط والسكري

أشارت دراسات مختلفة إلى الفوائد الصحية للشاي الصينى الاسود وهو نوع من الشاى الصيني يتم إنتاجه عن طريق تذويب الأوراق تحت أشعة الشمس، وفقا لموقع صحيفة express البريطانية.

وخلصت إحدى الدراسات، التي نُشرت في دورية Archives of International Medicine ، إلى أن استهلاك 120 مل يوميًا من المشروب لمدة عام "يقلل بشكل كبير" من فرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم .

ويعد ارتفاع ضغط الدم -حالة خطيرة محتملة لأنها تزيد من خطر تعرضك لحالات تهدد حياتك مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف الوعائي، وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة يضع ضغطًا إضافيًا على الأعضاء.

كجزء من الدراسة التي أجريت عام 2004 ، حلل الأكاديميون العلاقة بين استهلاك الشاى لمنتظم وارتفاع ضغط الدم.

وقالت الدراسة:"بالمقارنة مع من يشربون الشاى غير المعتادين، انخفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 46 في المائة لأولئك الذين شربوا 120 إلى 599 مل في اليوم، وانخفض بنسبة 65 في المائة لأولئك الذين شربوا 600 مل في اليوم أو أكثر بعد التعديل بعناية، العمر والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية والتاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الخصر إلى الورك وعوامل نمط الحياة والعوامل الغذائية".

ومع ذلك، فإن استهلاك الشاى لأكثر من عام لم يكن مرتبطًا بمزيد من الانخفاض في مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

"إن استهلاك الشاى لأخضر أو شاي أولونج المعتاد، 120 مل يوميًا أو أكثر لمدة عام واحد، يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الصينيين."

مرض عقلي

ونظر بحث منفصل، نُشر في مجلة Foods في عام 2022، في تأثيرات التيجوانيين - وهو نوع من شاي أولونج - على مرض الزهايمر .

ووجدت أن مستخلصات الشاى كانت قادرة على تقليل بعض عوامل الخطر للخرف داخل الجسم.

وقال البحث: "يوضح هذا المقال لأول مرة أن مستخلصات التيجوانيين يمكن أن تمنع التنشيط المفرط لمسار إشارات NF-κB p65 (عامل خطر للإصابة بالخرف) وتحسين قدرة مضادات الأكسدة في القشرة الدماغية والحصين، لتحسين الإدراك، قدرة الفئران APP / PS1".

"تسلط نتائجنا الضوء على الآثار المفيدة لمستخلصات شاي التيجوانيين في الوقاية من مرض الزهايمر وتخفيفه."

وهناك دراسة أخرى، من مجلة التغذية والصحة والشيخوخة في عام 2010، دافعت عن شاي أولونج، إلى جانب أنواع الشاي الأخرى، لتحسين وظائف المخ.