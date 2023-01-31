سعر صادم لجاكيت محمود العسيلي بحفل القرية العالمية في دبي

أحيا المطرب محمود العسيلي حفله المؤجل في القرية العالمية في دبي بعد تأجيلها منذ أيام بسبب تساقط الأمطار الغزيرة.

وارتدى عسيلي جاكيت من تعاون دار أزياء Gucci الشهيرة مع العلامة التجارية Adidas، ويصل سعره إلى 3700 دولار، أي ما يعادل أكثر من 111 ألف جنيه.

من ناحية أخرى، حل عسيلي ضيفا على برنامج "أنغام" الذي تقدمه النجمة أنغام أسبوعيا في حلقة الخميس والجمعة الماضيين، وكشف خلال تصريحاته عن بدايته الفنية، وقال إنه اكتشف موهبته الغنائية في المدرسة، وكان يحصل على قطع البيتزا من الفتيات مقابل أن يغني لهن.

وأضاف مازحا: "ابتديت أفهم أن ده ممكن يبقى أكل عيش، وابتدت القصة من هنا، أن أنت بتغني حلو طيب غني في حفلات المدرسة".



وحكى محمود العسيلي عن أول حفل له في المدرسة، حيث كان طالبا بالصف الأول الإعدادي، واختار أن يقدم أغاني من تأليفه، وصعد إلى المسرح وأدى وعزف أعماله الخاصة.