عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر صادم لجاكيت محمود العسيلي بحفل القرية العالمية في دبي

صدى البلد

أحيا المطرب محمود العسيلي حفله المؤجل في القرية العالمية في دبي بعد تأجيلها منذ أيام بسبب تساقط الأمطار الغزيرة.

وارتدى عسيلي جاكيت من تعاون دار أزياء Gucci الشهيرة مع العلامة التجارية Adidas، ويصل سعره إلى 3700 دولار، أي ما يعادل أكثر من 111 ألف جنيه.

عسيلي

من ناحية أخرى، حل عسيلي ضيفا على برنامج "أنغام" الذي تقدمه النجمة أنغام أسبوعيا في حلقة الخميس والجمعة الماضيين، وكشف خلال تصريحاته عن بدايته الفنية، وقال إنه اكتشف موهبته الغنائية في المدرسة، وكان يحصل على قطع البيتزا من الفتيات مقابل أن يغني لهن.

وأضاف مازحا: "ابتديت أفهم أن ده ممكن يبقى أكل عيش، وابتدت القصة من هنا، أن أنت بتغني حلو طيب غني في حفلات المدرسة".


وحكى محمود العسيلي عن أول حفل له في المدرسة، حيث كان طالبا بالصف الأول الإعدادي، واختار أن يقدم أغاني من تأليفه، وصعد إلى المسرح وأدى وعزف أعماله الخاصة.

محمود العسيلى سعر صادم لجاكيت العسيلى جاكت العسيلى جاكيت المطرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ أحمد شوبير ..تفاصيل

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

ترشيحاتنا

مفاجأة.. “سكاي نيوز أستراليا” تقطع البث بعد سؤال محرج حول انتصار أوكرانيا

بنوك الحكومة توقف شهادات بسعر فائدة 25%.. ما السبب؟

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

المسكون بوجع بلاده.. رحيل النحات والفنان التشكيلي اللبناني عزت حمام

السعودية.. بيان عاجل بشأن مستحضرات تجميل وأغذية منتهية الصلاحية

عقب خضوعه لعملية جراحية.. قرار عاجل من أرسنال بخصوص محمد النني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمنه رخيص .. نوع من الشاي يعالج الضغط والسكري

سعر صادم لجاكيت محمود العسيلي بحفل القرية العالمية في دبي

بحثت عن الشهرة بالسحر ثم أصبحت مذيعة.. جدل بسبب برنامج جديد لصدفة جاد

بمبلغ لا مثيل له.. لماذا استحوذت فرنسا على لوحة لـ غوستاف كايليبوت؟

فيديو

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

هتتفرج ببلاش..مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن إذاعة مباريات كأس العالم للأندية

ليبي يتخلص من عائلته بالكامل بطريقة بشعة والسبب غريب | تفاصيل

مصير إمام عاشور والتعاقد مع لاعب سوبر..مرتضى منصور يثير الجدل من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ