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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث بالعلاقات الدولية: أمريكا تعيد اكتشاف دور مصر في المنطقة.. فيديو

الدكتور بشير عبد
الدكتور بشير عبد الفتاح

قال الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث في العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد اكتشاف الدور المصري في المنطقة، وزيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر تعني أن هناك اهتمام بالغ بالمنطقة، وتقدير أمريكي للدور المصري.

وأضاف بشير عبد الفتاح، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الحطاب الأمريكي أشاد بالخطوات التي اتخذتها مصر في ملف حقوق الإنسان.

وتابع: مدرسة السياسية الخارجية المصرية عريقة وساهمت في وضع القانون الدولي ومصر شاركت في الشرعية الدولية منذ القدم .

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع شكري في موسكو، اليوم الثلاثاء: "قال خارجية مصر، إنه نقل رسالة معينة من وزير الخارجية بلينكن الذي كان في زيارة للقاهرة مؤخرا، وأنا أؤكد ذلك، لقد قلنا دائما أن روسيا مستعدة للاستماع إلى أي اقتراح جاد، أؤكد هذه الكلمة، الاقتراح الذي يهدف إلى حل الوضع الحالي برمته في سياقه الشامل".

 

الدكتور بشير عبد الفتاح برنامج 90 دقيقة حقوق الإنسان وزير الخارجية الامريكي

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