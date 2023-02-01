تضاعف الأرباح النصفية لشركة ممفيس للأدوية خلال 6 أشهر

أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية،احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن أرباحها النصفية ارتفعت بنسبة 188% على أساس سنوي.

وأوضحت نتائج أعمال شركة ممفيس للأدوية عن النصف الأول من العام المالي الجاري 2022- 2023، تسجيل صافي ربح بلغ 27.55 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 9.58 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة ممفيس للأدوية خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 302.64 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 257.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية سجلت صافي ربح بلغ 12.66 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 4.41 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

مصنع ممفيس الأول

أنشأت شركة ممفيس مصنعها الأول فى عام 1940، وفى عام 1977 أنشأت مصنعها الثانى الذى بدأ إنتاجه فى عام 1988.

وفى عام 1991 أصبحت شركة ممفيس للكيماويات تابعة للشركة القابضة للأدوية التى تمتلك 60% من أسهم شركة ممفيس تتميز الشركة بإنتاج مختلف أشكال الأدوية من أمبو.

وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من اسهم الشركة ، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص.



