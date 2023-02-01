راكتا تقلص خسائرها خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام المالي الجاري

كشفت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع خسائرها بنسبة 6 %، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022 /2023.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، تسجيل خسائر بلغت 46.98 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 49.95 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا إلى تراجع إيراداتها خلال الستة أشهر لتسجل 150 ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 264 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقالت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا ، إنه تم تغيير صافي الخسائر في المقارنة لأنه تم تحويل الأرباح الرأسمالية 447.7 مليون جنيه من الأرباح الصافية حتى ديسمبر 2021 والتي بلغت 397.8 مليون جنيه تظهر الخسارة الحقيقية وهي 49.9 مليون جنيه طبقاً للمعيار المحاسبي حيث إن الجهاز المركزي اعترض على عدم رفع الأرباح الرأسمالية في كل شهر مباشرة، مضيفة أنها كانت ترفع الأرباح (الخسارة) الرأسمالية في نهاية العام المالي فقط بعد اعتماد الميزانية.

يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، سجّلت خسائر بلغت 22.64 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 36.26 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

منتجات راكتا

وتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات، ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف ، كرافت لاينر ، مانيلا ، دوبلكس ملون ،دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.

ملكية أسهم راكتا

تأسست شركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958 وهى الآن خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 78% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من أسهم الشركة.



