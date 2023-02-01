عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الامتناع عن حلب لبن الشاة..الإفتاء تكشف عن نوع من البيع محرم شرعا

اللبن
اللبن

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هو بيع الغرر وما هي تفاصيله حتى نتجنبه في معاملاتنا؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن بيع الغرر هو التغرير بأحد الطرفين، وهو إيهام المشتري بأن هذه السلعة بها مواصفات معينة وهي ليست كذلك.

ما حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية؟ دار الإفتاء تجيب

استغلال للناس| اعرف حكم بيع وشراء الدولار في السوق السوداء.. فيديو

بيع الغرر

 

وتابع أمين الفتوى: كانوا زمان في الفقه يقولون "بيع المصراة" وهو ربط الشاة ويمتنع عن حلب اللبن، فيمتلأ الدرع باللبن، فإذا رآها المشتري يظن أن هذا حجم ثديها وأنها تدر الكثير من اللبن، منوها أن هذا هو بيع الغرر ، وهو إيهام المشتري أن الشاة تدر اللبن الكثير.


كما أن من بيع الغرر، هو إخفاء مواصفات السلعة على المشتري، أو تطالبه بمزيد من الثمن وهي لا تساوي هذا الثمن الكبير.


بيع الغرر والجهالة

وفي سياق متصل، أكد الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن بيع الغرر والجهالة من أنواع البيوع المحرمة شرعًا.

وأضاف «وسام»، خلال لقاء سابق له، أن بيع الغرر معناه: ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وفي الحديث الذي روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ». أخرجه مسلم، موضحًا كأن يخفي عيبًا في السلعة التي بيعها ويغري بها المشتري ثم يكتشف العيف بعد ذلك.

وعرف بيع «الجهالة» بأنها الفاحشة التي تفضي إلى نزاع بين البائع والمشتري يتعذر حله كأن يبيع شاة من قطيع ولا يحدد شكلها أو وزنها، وعند تسلم المشتري الشاة يجد بها عيبًا فيؤدى ذلك إلى التنازع بيهما.

وأوضح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن هذه البيوع؛ تحصينًا للأموال أن تضيع، وقطعًا للخصومة والنزاع بين الناس، وحفظًا للمودة والأخوة بين المسلمين.

دار الإفتاء بيع الغرر السلعة الشات بيع المصراة المشتري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ أحمد شوبير ..تفاصيل

ترشيحاتنا

مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب: لاتوجد سبائك مضروبة في السوق المصرية|فيديو

بعد توقف بسبب حادث.. عودة الحركة المرورية إلى طريق «القاهرة- الفيوم»

أخيرا.. تسريب أول صور لسيارة شاومي MS11 الجديدة

أمطار وسيول وتساقط للثلوج.. تحذير من حالة الطقس بالسعودية اليوم

ننشر تفاصيل مبادرة مصر لوقف التصعيد في فلسطين المحتلة

مع استمرار التصعيد في الآراضي الفلسطينية المحتلة.. هل تقترب انتفاضة ثالثة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسيوت لافت.. نجوى كرم تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

من أول مليون و650 ألفا.. شاهد أسعار أودي A4 موديل 2023

الطعمية والبطاطس الشيبسي.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن زيوت المطاعم

عدت المليون.. شاهد أحدث أسعار سيارات آودي A3 موديل 2023

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ