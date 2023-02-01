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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على الغرب..حظر روسيا بشأن تطبيق سقف أسعار النفط يدخل حيز التنفيذ

علم روسيا
علم روسيا

دخل حظر روسيا على مبيعات النفط وفقًا لسقف الأسعار المحدد من قبل الدول الغربية، اعتبارًا من الأربعاء 1 فبراير.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في ديسمبر الماضي على مرسوم يحظر تصدير توريد النفط ومشتقاته من روسيا إلى جهات أجنبية في حال كانت العقود تقضي بشكل مباشر أو غير مباشر بتطبيق آلية سقف الأسعار.

وحسب “روسيا اليوم”، يسري مفعول الحظر على بيع النفط من 1 فبراير حتى 1 يوليو المقبل. أما الحظر المماثل على بيع مشتقات النفط، ستحدده الحكومة الروسية قريبا، ويحق للرئيس الروسي أن يستثني بعض التوريدات من المرسوم.

وسيتعين على وزارة الطاقة الروسية أن تحدد مع وزارة المالية نظام الرقابة على أسعار النفط الروسي المصدّر حتى وصوله للمشتري النهائي، وذلك في موعد لا يتعدي 1 مارس المقبل.

وحسب قرار الحكومة الروسية، سيكون على الشركات الروسية المصدرة للنفط أن تتابع عدم تطبيق سقف الأسعار في كامل سلسلة التوريد، وعدم السماح بإضافة البنود الخاصة بسقف الأسعار إلى العقود.

وفي حال اكتشاف مثل هذه البنود، سيتعين على المصدرين إبلاغ هيئة الجمارك الروسية ووزارة الطاقة بذلك حتى يتم تصليح هذا الأمر في غضون 30 يومًا

مبيعات النفط روسيا موسكو الرئيس الروسى وزارة المالية

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