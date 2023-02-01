إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعي

أصيب 3 أشخاص في تصادم وقع بين سيارتين بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي بنطاق مركز أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي ناحية قريتي شطب وأولاد إبراهيم ووجود مصابين.



انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 5216 ي ع أ و أخرى رقم 9174 ي ط أ أجرة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من " محمد. م. إ" 37 عاماً، و " محمد. م. م" 50 عاماً، و " هاني. ف. ه" 33 عاماً، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.