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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقروض تقترب من 26 مليار جنيه..

وزير التنمية المحلية: "مشروعك" وفر 2,3 مليون فرصة عمل

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ، هو أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتنفيذ الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض بنكية ميسرة لا تتعدى فائدتها الـ 5% ، من أجل تشجيع الشباب على العمل والحد من البطالة وتوفير فرص عمل ، حيث ساهم مشروعك خلال شهر يناير 2023 في تنفيذ 2090 مشروع بقروض 345 مليون جنيه.

 وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 142 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات ، مشيراً إلي أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ أكثر من 203 آلاف مشروع ، بقروض تقترب من 26 مليار جنيه ، ووفرت هذه المشروعات حوالى 2,3 مليون فرصة عمل ، وقال أن "مشروعك" يدعم التنمية الشاملة فى جميع المحافظات، بدءاً من القرى والنجوع وحتي المراكز والمدن والأحياء ، من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة تعمل على تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة الى منتجة ، والارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بها ، ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب. 

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المشرف العام على المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك )، و وحدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ، م. ياسر عبد الوهاب ، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة و منع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بتكثيف الندوات التوعوية التى تستهدف الشباب وطلبة الجامعات من الجنسين فى الوحدات المحلية بالمحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتتناول الندوات المزايا التى يقدمها (مشروعك ) كبديل إيجابي عن الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل، و تنفيذ مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وتشجيع الشباب على التقدم للمشروع وتسهيل اجراءات منح القروض ، خاصة للمشروعات التى تعمل على استغلال الموارد والمقومات البيئية فى كل محافظة وزيادة القيمة المضافة لهذه الموارد وفتح آفاق جديدة ومزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة .

وأشار اللواء هشام آمنة، الى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى عدد المشروعات التى مولها مشروعك حتى الآن ، حيث نفذت 22,9 ألف مشروع بقروض تجاوزت 2,8 مليار جنيه وفرت 239 ألف فرصة عمل ، يليها محافظة سوهاج بـأكثر من 21,5 ألف مشروع بقروض 2,8 مليار جنيه بإجمالى فرص عمل 252,5 ألف فرصة عمل ، ثم البحيرة بـ 18,7 ألف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه وفرت 151,3 ألف فرصة عمل، ثم الدقهلية بـ 16,5 ألف مشروع بقروض 2 مليار جنيه وفرت 166,4 ألف فرصة عمل ، مشيراً الى أن محافظة الشرقية تمكنت من تنفيذ 16 ألف مشروع بقروض 2,6 مليار جنيه اتاحت 197 ألف فرصة عمل، موضحاً أن اختيار المشروعات يتم بناء على اعتبارين اساسين هما المساهمة في تنمية الدولة وعمل قيمة مضافة للمنتفع من تمويل المشروع.

وشدد وزير التنمية المحلية ، على ضرورة الاستمرار في تدريب و رفع مهارات العاملين بوحدات "مشروعك" علي اساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الـ 6 التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الاساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، لافتاً إلي أنه يُوجد 260 مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية على مستوى 27 محافظة، لتقديم تسهيلات للمتقدمين أهمها إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات ، مطالبا الشباب بالتوجه لأقرب وحدة محلية تابعة له لتقديم طلب للحصول على القرض المطلوب ، مرفقا به دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع ، وعدد العمالة والتكلفة المبدئية ، و يتم تحديد حجم القرض بعد مراجعة الأوراق وجدوى المشروع ، ثم يتم إخطار المتقدم بالموافقة أو الرفض ، و يتسلم المتقدم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

وأضاف اللواء آمنة أن الوزارة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للانشطة التى تستهدف توفير فرص عمل للشباب ، لافتا الى قيام ( مشروعك ) بتقديم التدريب والتأهيل اللازم لاصحاب المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع جهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، مع تشجيع تنفيذ مشروعات الحرف التراثية واليدوية والحرفية ، والتسويق لها بشكل جيد من خلال تسهيل المشاركة فى المعارض المحلية والاقليمية والدولية ، ومن خلال المنصة الاليكترونية "أيادى مصر" التى اطلقتها الوزارة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمى وشركة اى فاينانس للاستفادة من الاتجاه الى التحول الرقمى فى توسيع نطاق تسويق المنتجات المشار اليها على مدار العام ، كما يتم التنسيق مع برنامج تنمية صعيد مصر للمساهمة في تنفيذ أهداف المشروع في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بتوفير فرص عمل حقيقية لأبنائهما و تقليل هجرة العمالة منهما الى العاصمة، لافتاً إلى أنه يتم ايضاً التنسيق مع " مشروعك جنب قريتك" التى تعمل عليه الوزارة من أجل تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة للمواطنين بجانب محل إقامتهم والوصول اليهم في كل القري والمراكز والمدن بجميع المحافظات .

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هشام امنة مشروعك فرصة عمل

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