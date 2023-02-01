معركة طاحنة.. الدفاع الروسية تعلن سيطرتها على مناطق إستراتيجية في دونيتسك

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها سيطرت على مناطق جديدة أكثر استراتيجية في محور ‎دونيتسك ودمرت مستودع ذخيرة في هذه المنطقة.

أفادت شبكة دويتش فيله، أن القوات الروسية قد حاصرت مدينة باخموت بشرق أوكرانيا.

قال يان جاجين ، أحد مساعدي دينيس بوشلين ، الزعيم المدعوم من روسيا لمنطقة دونيتسك ، خلال خطاب تلفزيوني: "باخموت الآن محاصرة من الناحية العملية ، وقواتنا تغلق الحلقة حول المدينة".

ادعى جاجين أن القتال يدور الآن للسيطرة على طريق تشاسيف - يار - باخموت السريع.

في غضون ذلك ، قالت القيادة العسكرية الأوكرانية إن العمليات الهجومية الروسية على محوري ليمان وباخموت لم تهدأ ، لكنها تحدثت عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الروسية في معركتها للسيطرة على المدينة.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في أحدث تقرير لها عن الوضع "الروس تكبدوا خسائر فادحة" ، مضيفة أنه تم صد الهجمات في باخموت ، المذكورة ضمن قائمة مدن أخرى في دونيتسك.

كانت المدينة مسرحًا لقتال عنيف منذ شهور ، حيث تخوض القوات الروسية معركة طاحنة مع القوات الأوكرانية.