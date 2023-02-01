5450 أزهريا يؤدون الاختبارات التحريرية بمسابقة البعثات الخارجية للعام الحالي

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن عدد المشاركين في مسابقة الابتعاث الخارجي للعام الحالي، والمستوفين للشروط في المرحلة الأولى للاختبارات بلغ 5450 أزهريا.

وأوضح نظير عياد، لصدى البلد، أن المبعوثين للخارج من علماء الأزهر، يتم اختيارهم عبر آليات منضبطة لاختيار أكفأ العناصر لتمثيل الأزهر في الخارج.



وأكد أن الاختبارات تتم أولا بعقد الاختبار التحريري تشرف عليه جامعة الأزهر، وبعد ذلك يصعد الناجحين من الاختبارات التحريرية إلى الاختبارات الشفوية، التي تكون مسجلة بالصوت والصورة، وتتم في نهاية المرحلة، اختبارات ومقابلات شخصية للناجحين من الاختبارات الشفوية، وينظر فيها إلى المعلومات العامة والسمات الشخصية للمتقدم.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي، مستمرة بمقر كليات اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث تم تقسيمهم على أيام وتستمر لآخر الأسبوع الجاري.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الاختبارات التحريرية تأتي كمرحلة أولى تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف في الكثير من دول العالم، حيث يعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية.

وأضاف عياد أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يولي اختيار المبعوثين اهتمامًا كبيرًا، نظرًا للدور المهم الذي تبذله بعثات الأزهر الشريف في جميع دول العالم، وما يتميزون به من قدر عال من المعرفة والثقافة، لتمثيل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، والعمل على مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

وأوضح الأمين العام أن الاختبارات التحريرية تتم بنظام الامتحانات المتبع في الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في عملية الاختيار بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الأزهر العالمية.

وأكد عياد، أن الاختبارات، مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية للاختبارات بعد إعلان الناجحين من المرحلة الأولى، حيث سيتأهل من يجتاز المرحلة الثانية وهي الاختبارات الشفوية إلى مرحلة المقابلة الشخصية، والتي يتم من خلالها تحديد المرشحين بشكل نهائي بما يضمن تحقيق العدالة في معايير الاختيار لمن سيمثلون مصر والأزهر في دول العالم.