الثلاثاء.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات واعتماد النتيجة رسميًا.

وشهدت كنترولات الشهادة الإعدادية بالمحافظة خلال الأيام الماضية تكثيف أعمال المراجعة النهائية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، تمهيدًا لإعلان النتيجة وإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور.

ومن المقرر أن تتضمن النتيجة نسب النجاح العامة وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة الإسماعيلية.

ويترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظة إعلان النتيجة، وسط حالة من الترقب والانتظار، خاصة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في أجواء هادئة ومنظمة.

ومن المنتظر أن يتم إعلان النتيجة رسميًا عقب اعتمادها، على أن تكون متاحة أمام الطلاب من خلال المدارس والإدارات التعليمية المختلفة.