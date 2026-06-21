ضبط جرارين زراعيين أثناء إلقاء مخلفات الهدم بشارع سيد الجديد بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار الحملات المكثفة للتصدي لمخالفات إلقاء مخلفات البناء والهدم بالشوارع والميادين، حفاظًا على المظهر الحضاري والبيئة العامة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو تشويه الشكل الحضاري للمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم اليوم، من خلال متابعة ميدانية دقيقة، رصد وضبط المخالفين بشارع سيد الجديد، حيث تم ضبط عدد 2 جرار زراعي بالمقطورات الخاصة بهما أثناء قيامهما بتفريغ مخلفات هدم ومباني بصورة مخالفة، وتم التحفظ عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على أن أجهزة المحافظة مستمرة في رصد وضبط هذه المخالفات بشكل يومي، مؤكدًا أن "كل من يخالف القانون سيتم ضبطه ومحاسبته"، لافتًا إلى أنه تم إعداد مذكرة بالواقعة وإرسالها إلى قسم الشرطة المختص تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة، إلى جانب تحرير محاضر البيئة والإشغالات وإرفاقها بالمذكرة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة لن تسمح بإلقاء مخلفات الهدم عشوائيًا بالشوارع، وستواصل تنفيذ الحملات والمتابعة الميدانية لضبط المخالفين والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري لشوارع وميادين المحافظة.