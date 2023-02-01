برئاسة وزير الخارجية| وفد سعودي رفيع المستوي يزور العراق غدا

يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، غداً الخميس، العاصمة العراقية بغداد.

وجاء في بيان لاعلام وزارة الخارجية العراقية بحسب وكالة شفق نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيلتقي بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في بغداد".

وبحسب مصادر مطلعة، فإن "فرحان سيترأس وفداً سعودياً كبيراً في زيارته الى بغداد سيعقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين العراقيين، بخصوص الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن بحث ملف استئناف المفاوضات "السعودية - الايرانية" برعاية الحكومة العراقية".