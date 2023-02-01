ألسن عين شمس تساهم بإنتاج أدبي غزير بمعرض القاهرة للكتاب 54

شاركت كلية الألسن بجامعة عين شمس في فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بنتاج أدبي غزير متميز لكوكبة من أساتذة الألسن وعلمائها الأجلاء تحقيقا لرسالتهم الأكاديمية والمجتمعية السامية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية أن اسم الألسن ارتبط بباكورة النهضة المصرية في عصرها الحديث. وعلى درب الجد المستنير رفاعة الطهطاوي تظل الألسن نجما ساطعا في سماء الفكر والإبداع .. يضطلع أبناؤها من المترجمين البارعين في مد جسور الثقافة بين الآداب واللغات في بقاع الأرض كافة. وجدير بالتقدير والتهنئة - وتزامنا مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب- ماحفلت به الساحة الثقافية والإعلامية من نتاج غزير متميز لكوكبة من أساتذة الألسن وعلمائها الأجلاء تحقيقا لرسالتهم الأكاديمية والمجتمعية السامية ومن أهم هذه الإنجازات المشرفة:

- صدور أحدث مؤلفات ا لأستاذ الدكتور جلال أبوزيد، أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة العربية " وهو قراءة في مؤلفات خالد القاضي - خمسين كتابًا خلال ثلاثين عاما ١٩٩٢ - ٢٠٢٢ " وقد نظمت دار الأهرام للإصدارات القانونية حفل توقيع ل لكتاب كما عقدت على هامش توقيع الكتاب ندوة شارك فيها عدد من أساتذة الجامعات والقضاة والقانونيين والمسئولين وكذلك من المفكرين والمثقفين والكتاب والأدباء والإعلاميين والشخصيات العامة.

-صدور كتاب جماليات سرد ما بعد الحداثة- عن مكتبة الأنجلو- للأستاذة الدكتورة أميمة خشبة رئيسة قسم اللغة العربية.

-إصدار دار البشري عدد من الأعمال النقدية والأدبية للأستاذ الدكتور وجيه يعقوب أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة العربية منها : سرد المرأة، والنقد ومقاربة النصوص الإشكالية ،والرواية المصرية في ضوء المناهج النقدية الحديثة، وصورة الذات والآخر .

-عرض و تقديم ترجمة كتاب " الهجرة الروسية إلى مصر " ، دار نشر " المؤسسة المصرية الروسية للثقافة و العلوم " للأستاذ الدكتور محمد نصر الدين محمد الجبال أستاذ ورئيس قسم اللغة الروسية ، عقد ندوة بعنوان " تدقيق المعاني في ترجمة كلاسكيات الأدب الروسي " – ترجمة رواية : الاخر" لدوستويفيسكي للدكتور محمد الجبال نموذجاً – دار نشر " دون " – الجمعة 3 فرياير الساعة 6 مساءً .

-إصدار دار العرر ين أحدث ترجمات الأستاذ الدكتور عمرو شطوري الأستاذ بقسم اللغة التشيكية: رواية مستوطنة الاناركية .

-صدور جملة من الأعمال النقدية والروائية المترجمة عن الأدب التشيكي للأستاذ المساعد بقسم اللغة التشيكية والقائم بأعمال رئيس القسم الدكتور خالد البلتاجي منها: أشكال الرواية العاطفية، وموت فتاة، وأمهات وسائقو الشاحنات .

-صدور كتابي جورج فورستر" بين الحرية وقوة الطبيعة"، و"الشاي ثقافات..طقوس.. حكايات " ترجمة الدكتورة سمر منير مدرس الأدب بقسم اللغة الألمانية، وأيضا أحدث ترجماتها الروائية "مريم".

-من ترجمة الدكتور أحمد صديق الواحي الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية والقائم بأعمال رئيس القسم صدر كتاب " سير جيمس فريزر و الخيال الأدبي : مقالات ف التأثري و التأثر " من تحرير روبرت فريزر ، عن صاحب الغصن الذهبي و أثره ف الفكر و الأدب و الفن ، و الكتاب موجود ف جناح المركز القومى للترجمة بالمعرض .

-تحقيق د. محمد طلبة محمد عبد القادر نصار المدرس بقسم اللغة الإنجليزية كتاب " الجواهر السنية على العقائد المرشقية " تأليف : محي الدين المليجي ، و الشيخ عبد الوهاب الشعراني مع رسائل أخرى ف التصوف " للإمام الشعراني"، والكتابان معروضان بدار الإحسان سراي 4 ، جناح A15 .

-مشاركة د. محمد بهنسي المدرس بقسم اللغة الإنجليزية ف ترجمة كتاب " الإسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية " تحرير مجدى يوسف وموجود بجناح مكتبة الإسكندرية بالمعرض.