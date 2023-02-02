الكمون.. مشروب سحري يقلل الوزن ويحسن المناعة| تعرف على فوائده المذهلة

تشتهر بعض المشروبات، على رأسها الماء والشاي الأخضر، بقدرتها على دعم عملية خسارة الوزن، حيث يأتي الماء على رأس أهم العناصر الغذائية، بالإضافة إلى أنه يعزز الشعور بالشبع، فيما يدعم الشاي الأخضر عملية حرق الدهون بشكل فعلي.

لكن الخبراء نوهوا إلى وجود مشروب قد يتفوق على كل ما سبق من المشروبات في دعم عملية خسارة الوزن بشكل فعلي وسريع، وهو مشروب الكمون.

ويعد الكمون مشروبا سحريا باعتباره يتربع على عرش باقي المشروبات للإسراع في عملية إنقاص الوزن والتخلص من الوزن الزائد بشكل فعال وسريع.

ويساعد الكمون على خفض مستوى السكر في الدم، كما يساعد في علاج الأنيميا كونه يحتوي على الحديد، ويعمل على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض السرطانية، لذا فإن الكمون يعد مشروبا سحريا يقلل الوزن والدهون الثلاثية ويحسن المناعة.



ماء الكمون الساخن

وقال الدكتور شعيب فتوح، الحاصلة على دكتوراه في النباتات الطبية والعطرية، إن شرب ماء الكمون الساخن يدعم عملية خسارة الوزن بشكل فعلي، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل عن طريق غلي بذور الكمون المجففة، التي تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تدعم تحسين جهاز المناعة وصحة الأمعاء وتقلل الالتهابات وتبعد أمراض السرطان.

فوائد الكمون

وأضاف أن للكمون فوائد أيضا في تقليل نسبة الدهون (في الجسم)، واستخدام الزبادي مع الكمون مرتين يوميا، يؤدي إلى انخفاض وزن السيدات البدينات بشكل كبير وتراجع مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر وكتلة الدهون لديهن.

كما يقلل استخدام الكمون من مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول السيئ وكذا درجة التهاب المفاصل، مع زيادة معدلات الكوليسترول الجيد.

ويساعد ماء الكمون في تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال مساعدة الخلايا على الاستجابة بشكل صحيح للجلوكوز والأنسولين، حيث يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تخزين الجلوكوز في خلايا الإنسان بنسب تزيد عن احتياجات الخلية من الطاقة، والتي تتحول بدورها إلى دهون.

جهاز المناعة

وأكد الدكتور شعيب فتوح أن مشروب الكمون يعد خارقا للدهون بطبيعته ويساهم في حرق الدهون من منطقة البطن بمعدل سريع، كما يساعد الكمون في عملية امتصاص الأطعمة من المعدة لتجنّب تراكم الدهون في الجسم، كما يفيد الكمون في تقوية جهاز المناعة في الجسم وحرق الدهون من منطقة البطن والأرداف.

ولتحضير ماء الكمون، حيث يجب نقع ملعقة كبيرة من بذور الكمون في كوب أو اثنين من الماء طوال الليل.

وفي الصباح التالي، يجب غلي المزيج لمدة 5 دقائق، وبمجرد أن يبرد الماء، يجب تصفيته من البذور، ويمكن تناوله ساخنا أو باردا بحسب الرغبة، ويمكن إضافة القرفة لتحسين نكهته.