إعداد القادة بالتعليم العالي : معسكرات شبابية لتنمية المهارات وروح الانتماء للطلاب

اختتمت فعاليات أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، الذي عقد بجامعة الجلالة الأهلية، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور محمد الشناوى، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، بحضور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة.

وكشف الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، أن أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية ضم 20 جامعة أهلية وتكنولوجية بحضور 600 من شباب طلاب مصر .

و تابع مدير معهد اعداد القادة ان طلاب الجامعات الاهلية و التكنولوجيا بأسبوع قادة الجامعة قد ادوا ادوارهم و مهامهم بالمعسكرات بمهارة فائقة، تدل على انهم ذوي كفاءة بتحمل المسئولية واتخاذ القرارات.

واشار الدكتور كريم همام إلى أن كل طالب شارك فى هذا الاسبوع كان نموذجا مشرفا لجامعته وكذلك محافظته وللمجتمع بأكمله وأظهر هذا الأسبوع قدرة هؤلاء الشباب فى العمل على تحقيق التنمية المجتمعية.

وأكد "همام" سعى المعهد من خلال هذه الانشطة و المعسكرات بكافة الجامعة العمل على تنمية روح الانتماء للطلاب، والعمل على تنمية الخبرات والمهارات ونشر الثقافات المختلفة لديهم، ودعم روح التعاون والتعارف والتقارب للطلاب جميعا لغرض بناء الإنسان وتحقيق الخطة الاستراتيجية المصرية التى أساسها الشباب.