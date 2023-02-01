في الاحتفال بشهر أصحاب البشرة السمراء.. بايدن: لن أتوقف عن القتال

احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بشهر تاريخ أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر جو بايدن تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر:"خلال شهر تاريخ السود ، نحتفل بإرث الأمريكيين السود الذين ساعدت قوتهم على قيادة الديمقراطية والتغلب عليها وتوسيع نطاقها على أن تصبح أمتنا مجتمعًا أكثر إنصافًا وعدالة"

واضاف الرئيس الأمريكي:" لن أتوقف أبدًا عن القتال لتقريبنا من الفكرة البسيطة القائلة بأننا جميعًا خلقنا متساوين".

وكانت قد أفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، نقلا عن مصدران مطلعان على الوضع، اليوم الأربعاء، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”، داهم منزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير.

وقال مصدر ثالث مطلع على الوضع، لشبكة “إن بي سي” الأمريكية، إنه لم يكن هناك أي أمر بالمداهمة والتفتيش وإنه تم بالتراضي.