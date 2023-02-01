كفر الشيخ.. ورشة تدريبية ضمن البرنامج البيئي التطوعي بمراكز شباب بيلا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ممثلة في إدارة شباب بيلا ورشة تدريبية ضمن البرنامج البيئى التطوعي في أعمال الكهرباء بمركز شباب الجرايدة، بمشاركة عدد 30 مستفيداً من أعضاء أندية التطوع بمراكز شباب “ المنشية و خاطر والحوة”، ضمن البرامج التطوعية التى تحرص على تقديمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن التدريبات لإكساب الشباب بعض المهارات البسيطة فى الأعمال الحرفية من تركيب الوصلات الكهربائية وإصلاح بعض التلفيات البسيطة التي لا تحتاج إلى فني بالمنزل وكذلك كيفية عمل أفرع إضاءة سواء على التوالي أو التوازي والتفرقة بين الطريقتين ،كما تساهم الأعمال اليدوية في رفع وتنمية القدرة الابتكارية والإبداعية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.

قدم الورشة التدريبية عبدالعليم عوض الفنى المتخصص، لتدريب أعضاء أندية التطوع على أعمال الصيانة والأعمال الحرفية، تابع التنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، محمد السماحى مدير إدارة شباب بيلا.

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