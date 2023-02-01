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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقدم روسي.. بيان عاجل من الدفاع الأوكرانية بشأن الحرب

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن معارك عنيفة في شرق أوكرانيا وقوات الجيش الروسي تحاول خرق خطوط الدفاعات في ليمان بـ دونيتسك.

وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات الروسية تتقدم بمحيط مدينة باخموت برغم خسائرها.

وفي وقت سابق، قال دان سولير، الجنرال السابق في المخابرات بالجيش الأمريكي، إنه لا يزال "سؤالًا مفتوحًا" حول ما إذا كان بإمكان روسيا السيطرة علي باخموت.

وقال سولير: "يبدو أن أوكرانيا تدافع ببسالة عن باخموت لمنع التنازل عن المزيد من التضاريس لروسيا وأيضًا لإلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية، التي تحاول إيذاءهم من البيض. ومع ذلك، فقد تكبد الجانبان خسائر فادحة خلال الشهر الماضي".

معركة دموية

وأضاف: “إذا استولت روسيا على باخموت، فسيكون من المنطقي جغرافيًا الاستمرار في الهجوم على مدن دونيتسك سلوفيانسك أو كراماتورسك، ولكن يبدو من غير المحتمل أن يتمتع الروس بالقوة التشغيلية على المدى القريب بعد مثل هذه المعركة الدموية في باخموت وحولها”.

وأضاف: "على الارجح، ستكون القوات الروسية قد بلغت ذروتها من الناحية العملياتية بعد معركة باخموت وقد يستغرق الامر اسابيع قبل ان تتمكن من مواصلة الهجوم بشكل فعال".

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وبذلت روسيا جهودًا استمرت شهورًا للاستيلاء على باخموت في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، لكنها فشلت حتى الآن في السيطرة على المدينة.

وبحسب ما ورد، تكبدت القوات الروسية والأوكرانية خسائر فادحة في القتال.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في ديسمبر، إن القوات الروسية "دمرت بالفعل" باخموت في القتال.

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