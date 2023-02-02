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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 2 فبراير

الدولار الأمريكي-أرشيفية
الدولار الأمريكي-أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرّائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 30.20 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1 فبراير| فيديو

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.16 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.20 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر: 30.05  جنيه للشراء، مقابل 30.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.05 جنيه للشراء، مقابل 30.15 جنيه للبيع.


أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بلوم: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.

 

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