عدت الـ2 مليون.. مواصفات وأسعار أودي A5 وA6 لعام 2023

كشف الوكيل الرسمي لعلامة آودي الألمانية في مصر عن أحدث أسعار أودي A5 Sportback وA6 موديل 2023، والتي تبدأ من 2 مليون جنيه يقدم لكم موقع صدى البلد القائمة الكاملة بأسعار للسيارتين.

أسعار أودي A5 Sportback موديل 2023 في السوق المصري

وصل سعر أودي A5 Sportback موديل 2023 فئة S-Line في السوق المصري إلى 2 مليون جنيه.

مواصفات أودي A5 Sportback موديل 2023

تأتي سيارة أودي A5 Sportback موديل 2023 في المركز الثالث على قائمة أفضل 3 سيارات سيدان فاخرة صغيرة، وتتميز بمحرك سعة 2000 سي سي متصل بناقل حركة مزدوج من 7 سرعات وشاحن توربيني.

يولد محرك A5 قوة 190 حصانًا وعزم دوران 350 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 إلى 100 كيلومتر خلال 6 ثوان.

أسعار آودي A6 موديل 2023 في السوق المصري

وصل سعر آودي A6 موديل 2023 فئة S-Line في السوق المصري إلى 2 مليون و650 ألف جنيه.

مواصفات آودي A6 موديل 2023

تتميز سيارة آودي A6 موديل 2023 السيدان الهجينة الراقية بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي مزود بشاحن توربيني.

يولد المحرك قوة 248 حصانًا، بعزم دوران 370 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 إلى 100 كيلومتر خلال 6 ثوان، مزود بناقل حركة مزدوج القابض S ترونيك 7 سرعات.