عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عدت الـ2 مليون.. مواصفات وأسعار أودي A5 وA6 لعام 2023

مواصفات وأسعار آودي
مواصفات وأسعار آودي A5 وA6 لعام 2023

كشف الوكيل الرسمي لعلامة آودي الألمانية في مصر عن أحدث أسعار أودي A5 Sportback وA6 موديل 2023، والتي تبدأ من 2 مليون جنيه يقدم لكم موقع صدى البلد القائمة الكاملة بأسعار للسيارتين.

 

أسعار أودي A5 Sportback موديل 2023 في السوق المصري

وصل سعر أودي A5 Sportback موديل 2023 فئة S-Line في السوق المصري إلى 2 مليون جنيه.

 

مواصفات أودي A5 Sportback موديل 2023

تأتي سيارة أودي A5 Sportback موديل 2023 في المركز الثالث على قائمة أفضل 3 سيارات سيدان فاخرة صغيرة، وتتميز بمحرك سعة 2000 سي سي متصل بناقل حركة مزدوج من 7 سرعات وشاحن توربيني.

يولد محرك A5 قوة 190 حصانًا وعزم دوران 350 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 إلى 100 كيلومتر خلال 6 ثوان.

 

أسعار آودي A6 موديل 2023 في السوق المصري

وصل سعر آودي A6 موديل 2023 فئة S-Line في السوق المصري إلى 2 مليون و650 ألف جنيه.

 

مواصفات آودي A6 موديل 2023

تتميز سيارة آودي A6 موديل 2023 السيدان الهجينة الراقية بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي مزود بشاحن توربيني.

يولد المحرك قوة 248 حصانًا، بعزم دوران 370 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 إلى 100 كيلومتر خلال 6 ثوان، مزود بناقل حركة مزدوج القابض S ترونيك 7 سرعات.

أودي أسعار أودى سيارة أودي أودي A5 أودي A6 آودي 2023 أودي A6 موديل 2023 سيارة أودى A6 سيارة أودي A5 أودي الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

متاحة الآن.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

العاصفة بدأت.. ماذا ينتظر مصر الـ 48 ساعة المقبلة بشأن الطقس؟

رد فعل زوجة فيريرا بعد عودته لـ تدريب الزمالك

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

خالد الغندور يفاجئ جمهور الأهلي بتصرّف لافت قبل مباراة كأس العالم للأندية

الفيفا يحسم.. تعليق صادم من خالد الغندور على أزمة قيد لاعبي الزمالك

موضوعات متعلقة

من أول مليون و650 ألفا.. شاهد أسعار أودي A4 موديل 2023

عدت المليون.. شاهد أحدث أسعار سيارات آودي A3 موديل 2023

ربطته وعذبته.. سورية تقتل ابنها بمساعدة أصدقائه.. صور

كانت حامل في توأم.. آخر كلمات عروس الغربية قبل وفاتها

لسبب غريب.. مليونير يحرم أبناؤه من ثروته ويتبرع بها

احذر هذه الرسالة.. رقم سعودي يحتال على المواطنين لسرقة أموالهم

لن تصدق.. ماذا يعني حرف i في أجهزة آيفون؟

صادم.. مطعم شهير يستبدل الموظفين بالروبوتات بأمريكا

ترشيحاتنا

تونس.. قرار عاجل من البنك المركزي بعد رفع أسعار الفائدة في أمريكا

لو عندك التهاب حلق..ملعقة من هذا المشروب تقضى عليه

سورة من 30 أية تشفع لصاحبها.. داوم على قرأتها قبل النوم

تحالف أمريكي هندي جديد في مواجهة هيمنة الصين على مستقبل التكنولوجيا عالميا

فريدة الشوباشي: الدولة تضع بناء الإنسان في المقام الأول.. فيديو

جرام الذهب يسجل 1490 جنيه..و هذا سعر عيار 21 اليوم الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة في أسعار أودي Q2 وQ3 لعام 2023

عدت الـ2 مليون.. مواصفات وأسعار أودي A5 وA6 لعام 2023

طريقة عمل فطيرة بالجبن والزبدة| بمذاق لا يقاوم

بث مباشر..الأرض على موعد الليلة مع ظهور مذنب يوم القيامة..وما علاقته بالقرآن؟

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ