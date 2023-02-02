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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حدث ليلا.. إسرائيل تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة .. كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة باستخدام السلاح النووي

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

صحف الكويت..إسرائيل تقصف مواقع في غزة والفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة مجددا
سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.
 

إسرائيل تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة | شاهد
أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
 

عبد الملك: اتحاد الكرة خلص على الزمالك..وجماهير النادي هي من تدفع الثمن
أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن اتحاد كرة القدم (خلص) على الزمالك، وجماهير النادي هي من تدفع الثمن.

بث مباشر..الأرض على موعد الليلة مع ظهور مذنب يوم القيامة..وما علاقته بالقرآن؟
يترقب العالم أجمع الليلة ظهور المذنب الاخضر، والذي عرفه البعض باسم مذنب يوم القيامة ، والمحدد له يومي 1 و 2 فبراير الحالي، حيث يظهر البعض مخاوف واسعة بسبب زائر الارض الذي لم يظهر منذ اكثر من 50 الف سنة. 
 

السعودية.. الإعلان عن موعد محاكمة قاتلة الطالب الوليد الغريبي
ذكرت قناة "العربية" أن عم المبتعث السعودي الوليد الغريبي، والذي لقى مصرعه في الولايات المتحدة أكد أن القاتلة ستمثل أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في منتصف شهر فبراير الجاري، بعد أن انتهت الشرطة من التحقيقات كافة.
 

رويترز: كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة باستخدام السلاح النووي
أعلنت كوريا الشمالية أنها غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة، كما هددت باستخدام "القوة النووية الساحقة" في أي مواجهة مستقبلية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
 

اليوم.. مرتضى منصور يكشف موعد عودة فيريرا لقيادة الزمالك
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موعد عودة البرتغالى فيريرا لتولى القيادة الفنية لنادى الزمالك مجددا.
 

بيان عاجل من جيش إسرائيل بعد غارات غزة الأخيرة
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، بيانًا عاجلاً بشأن الغارات التي شنها منذ لحظات على قطاع غزة.
 

 

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