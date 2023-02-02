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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مريم أوزرلي تتألق بفستان لافت في جلسة تصوير جديدة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

خضعت الممثلة التركية مريم أوزرلي لجلسة تصوير جديدة وشاركتها مع متابعيها، وشاركت على حسابها الرسمي بـ“إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وناعمة.

 

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي

 

وظهرت مريم أوزرلي ؛ بفستان ناعم من الحرير الناعم باللون الأخضر الجنزاري بتصميم الاوف شولدرز وأكمام منفوشة بشكل مميز، وهو ما أبرز من أناقتها.
 

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ورفعت مريم أوزرلي خصلات شعرها الذهبية إلى الوراء بعمله بتسريحة انسيابية ناعمة نع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها،  وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

 

مريم اوزرلي 


واختارت مريم أوزرلي، بعض اللمسات الناعمة من الماكياج، فقامت بوضع اللون الوردي كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي شادو بألوان ناعمة والكحل بالون الاسود، وذلك لتبرز من جمال عينيها .

 

مريم أوزرلي 



ولم تتكلف  مريم أوزرلي في ارتداء الإكسسوارات ، فقد اكتفت الظهور بلوك ناعم وبسيط للغاية .

 

مريم مريم اوزرلي إطلالة مريم أوزرلي تفاصيل إطلالة مريم اوزرلي beauty and personal care

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