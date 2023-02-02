مريم أوزرلي تتألق بفستان لافت في جلسة تصوير جديدة

خضعت الممثلة التركية مريم أوزرلي لجلسة تصوير جديدة وشاركتها مع متابعيها، وشاركت على حسابها الرسمي بـ“إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وناعمة.

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي

وظهرت مريم أوزرلي ؛ بفستان ناعم من الحرير الناعم باللون الأخضر الجنزاري بتصميم الاوف شولدرز وأكمام منفوشة بشكل مميز، وهو ما أبرز من أناقتها.



ورفعت مريم أوزرلي خصلات شعرها الذهبية إلى الوراء بعمله بتسريحة انسيابية ناعمة نع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

مريم اوزرلي



واختارت مريم أوزرلي، بعض اللمسات الناعمة من الماكياج، فقامت بوضع اللون الوردي كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي شادو بألوان ناعمة والكحل بالون الاسود، وذلك لتبرز من جمال عينيها .

مريم أوزرلي





ولم تتكلف مريم أوزرلي في ارتداء الإكسسوارات ، فقد اكتفت الظهور بلوك ناعم وبسيط للغاية .