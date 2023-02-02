جولات ميدانية لمراكز الشباب بالداخلة في الوادي الجديد

أعلن بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن إجراء جولات ميدانية ولقاءات بمديري الإدارات الفرعية ومراكز الشباب بقطاع الداخلة وقطاع بلاط، مشيرا إلى عقد إجتماع بقاعة نادي الداخلة الرياضي، وبحضور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، وجمعة عطية وكيل الشباب بالمديرية، وبعض مديري إدارات المديرية.

وقال شوقي: إن الهدف من الجولات والاجتماعات هو الوقوف على بعض معوقات العمل وحلها بالتعاون مع الوحدات المحلية، مؤكدا على فتح مراكز الشباب والأندية وتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية خلال إجازة نصف العام، والمشاركة والتفاعل مع جميع الأنشطة التي تتم داخل مراكز الشباب وتشمل مشاركة مجتمعية للنشئ والشباب، وأندية الفتاة والمرأة، والمشروعات الرياضية القومية.

وأشار شوقي إلى أهمية الدور الذي تقوم به الإدارات ومراكز الشباب والأندية الرياضية في تنفيذ الأنشطة داخل الهيئات الشبابية والرياضية بالمديرية بأعتبار مراكز الشباب هي حلقة الإتصال بين النشئ والشباب داخل المجتمع، بدعم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.