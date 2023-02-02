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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تردد قناة Aea.. مواعيد مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة مجانا

مواعيد مبارايات الاهلي
مواعيد مبارايات الاهلي بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

نجح النادي الأهلي أمس، في تحقيق فوز كبير على نادي أوكلاند سيتي النيوزلاندي، بثلاثة أهداف نظيفة ، سجلها حسين الشحات، ومحمد شريف، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، ليضرب الأهلي مع سياتل ساوندرز، الأمريكي، موعدا في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

 فيما كانت جماهير القلعة الحمراء، تبحث عن تردد قناة Aea، والتي فاجأت مشجعي النادي الأهلي، ببث مباريات النادي الأهلي مجانا، على النايل سات، بشكل مفتوح أمام الجميع.

 وفيما يلي نستعرض القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، وتردد قناة Aea، في التقرير التالي.

تردد قناة Aea الناقلة مباريات الأهلي

وتنقل قناة Aea العراقية، مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، عبر القمر الصناعي النايل سات، وجاء تردد القناة كالتالي:

  • تردد قناة Aea هو: 11636.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.

ولا توجد قناة مفتوحة، تنقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، سوى قناة Aea العراقية، فيما تبث شبكة قنوات SSC السعودية، والرياضية المغربية، المباريات.

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي .. اعرف ترددها

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

أما عن باقي القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية فهي كالتالي:

أعلنت قنوات SSC الرياضية السعودية عن إذاعة مباريات كأس العالم للأندية، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون قناة ssc sports 1 المشفرة من ضمن القنوات لمباريات الأهلي، إلى جانب التليفزيون المغربي، والذي حصل على حق إذاعة بطولة كأس العالم للاندية 2023 المقامة في المغرب.

تردد قنوات SSC الناقلة لمباريات الأهلي

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

  • تردد قناة ssc 1 هو: 12523.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة الرياضية المغربية

  • التردد القناة الرياضية المغربية :12383.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل تصحيح الخطأ: 4/3

وكان الأهلي قد حقق فوزا كبيرا على أوكلاند سيتي، بثلاثة أهداف دون رد، سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول لكأس العالم للأندية المقام في المغرب، لينتقل إلى الدور الثاني ويلتقى الأهلي مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بطل قارة أمريكا الشمالية "الكونكاكاف".

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موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.. تعرف على القنوات الناقلة

 

 

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موعد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز

ويلعب الأهلي وسياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية يوم السبت الموافق 4 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

وتستضيف المغرب، بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستمر منافساتها حتى 11 فبراير الجاري، ويشارك فيها الأهلي، وهي المرة الثالثة له على التوالي، التي يشارك فيها في مونديال الأندية، والثامنة في تاريخه، فيما نجح المارد الأحمر، في تحقيق برونزية كأس العالم للأندية 3 مرات، وهي عام 2006 بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه، و في عام 2020، وعام 2021 بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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