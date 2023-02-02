شبورة وسحب ورياح .. تعرف على أخبار الطقس |فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن اليوم سيشهد تحسناً نسبياً في الأحوال الجوية عن اليومين السابقين لأن أمس كانت ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وستقل سرعة الرياح على أنحاء الجمهورية وذلك بخلاف المناطق الشمالية في البلاد وسيكون هناك سرعة للرياح تزيد من إحساس البرودة لكن بدون تأثر للرمال المثارة.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الإخبارية في برنامج هذا الصباح؛ أن محافظات الجمهورية ستتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا وسيستمر معها إنخفاض درجات الحرارة وستكثر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الشمالية والتي تعمل على حجب أشعة الشمس ويزيد ذلك من احساسنا بالبرودة وخاصه في مناطق شمال الصعيد والتي تصل درجات الحرارة فيها إلى 5 درجات ليلا .

وتابعت أن ساعات الليل المتأخرة حتى ساعات الصباح الباكر سيلاحظ انخفاض شديد في درجات الحرارة وستتراوح درجات الحرارة على القاهره الكبرى بين 9 الى 10 درجات؛ مضيفة أن فرص سقوط الأمطار ستنحصر في المناطق الشمالية وستقل على القاهرة الكبرى وستزيد فرص سقوط الأمطار بشكل أكبر بداية من يوم الأحد القادم مع انخفاض درجات الحرارة الذي سيستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.

وأشارت إلى أن اليوم ستنخفض ارتفاعات الأمواج لحوالي من 1 لـ 2 متر في البحر المتوسط وسيكون مؤهلاً لكافة الأعمال البحرية والصيد؛ أما بالنسبة للشبورة المائية ستكون كثيفة غدًا على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.