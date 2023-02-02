عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شبورة وسحب ورياح .. تعرف على أخبار الطقس |فيديو

صدى البلد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن اليوم سيشهد تحسناً نسبياً في الأحوال الجوية عن اليومين السابقين لأن أمس كانت ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وستقل سرعة الرياح على أنحاء الجمهورية وذلك بخلاف المناطق الشمالية في البلاد وسيكون هناك سرعة للرياح تزيد من إحساس البرودة لكن بدون تأثر للرمال المثارة.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الإخبارية في برنامج هذا الصباح؛ أن محافظات الجمهورية ستتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا وسيستمر معها إنخفاض درجات الحرارة وستكثر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الشمالية والتي تعمل على حجب أشعة الشمس ويزيد ذلك من احساسنا بالبرودة وخاصه في مناطق شمال الصعيد والتي تصل درجات الحرارة فيها إلى 5 درجات ليلا .

وتابعت أن ساعات الليل المتأخرة حتى ساعات الصباح الباكر سيلاحظ انخفاض شديد في درجات الحرارة وستتراوح درجات الحرارة على القاهره الكبرى بين 9 الى 10 درجات؛ مضيفة أن فرص سقوط الأمطار ستنحصر في المناطق الشمالية وستقل على القاهرة الكبرى وستزيد فرص سقوط الأمطار بشكل أكبر بداية من يوم الأحد القادم  مع انخفاض درجات الحرارة الذي سيستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.

وأشارت إلى أن اليوم ستنخفض ارتفاعات الأمواج لحوالي من 1 لـ 2 متر في البحر المتوسط وسيكون مؤهلاً لكافة الأعمال البحرية والصيد؛ أما بالنسبة للشبورة المائية ستكون كثيفة غدًا على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

القاهرة الكبرى شبورة الطرق الزراعية والسريعة درجات الحرارة البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

50 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

قبل صدور الحكم.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا اليوم

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

إيقاف جديد محتمل.. شوبير يفجر مفاجأة صادمة لعشاق الأهلي في أزمة كهربا

ترشيحاتنا

أبرزها تنظيم الوقت.. خبير تعليم يضع روشتة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

اللجنة التوجيهية لمكافحة عمل الأطفال تقدم تقييما لخطتها في مصر

رسالة للنساء| هذه الأدوية بها سم قاتل.. فيديو

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول

شاهد| تدريبات طالبات كلية الشرطة بالسلاح

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.85%%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيلو برجر بـ 25 جنيه يثير ضجة على الفيسبوك| اعرف سر مكوناته

ليلة صوت الأرض | بالصور أبرز لقطات الحفل .. شاهد

في البيت أضمن .. طريقة عمل أحلى «جبنة قريش» بتكلفة بسيطة

إيده على خده.. فيديو مواطن يكشف معاناته بسبب الراتب في بريطانيا

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ