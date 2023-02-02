رسميا.. رافائيل فاران يعلن اعتزاله دوليا

أعلن الفرنسي رافائيل فاران مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اعتزاله اللعب دوليا.

وقال فاران في بيان رسمي:" كان تمثيل بلدنا العظيم على مدى عقد من الزمان من أعظم التكريم في حياتي، في كل مرة كنت أرتدي فيها هذا القميص الأزرق المميز شعرت بفخر كبير، كان واجب ب علي ذل كل شيء واللعب بقلبي والفوز في كل مرة ندخل فيها الملعب. كنت أفكر في الأمر منذ عدة أشهر وقررت أن هذا هو الوقت المناسب لي للاعتزال دوليا".

أضاف:" عندما كنت طفلاً، أتذكر متابعة جيل 98،، هؤلاء اللاعبين الذين جعلونا نشعر بمشاعر لا توصف، حلمت أن أفعل مثل أبطالنا، وبعد 20 عامًا مررت بواحدة من أجمل التجارب في حياتي ، تلك التي جعلتني أشعر بالفخر حقًا".

أضاف:" أحضرنا كأس العالم إللا إلى الوطن! لن أنسى له أبدا، ما زلت أتذكر كل شيء شعرت بها في ذلك اليوم، 15 يوليو 2018. لقد كانت واحدة من أعظم اللحظات وأكثرها تميزًا في حياتي".

واصل:" هذا الانتصار الذي فزنا به معًا لم يكن ليكون ممكنًا أبدًا بدون دعم ديدييه ديديه ديشامب المدير الفني ، ودعم كل من أعضاء الإدارة والموظفين خلال هذه السنوات، وأيضا زملائي الذين دافعوا عن قميصنا في كل مباراةـ".

لكن الأهم من ذلك ، أن هذا النصر لم يكن ليتحقق لولا دعم كل واحد منكم على هذا الطريق.

اختتم:" سأفتقد هذه اللحظات معك بالتأكيد، لكن حان الوقت لتولي الجيل الجديد زمام الأمور، لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين المستعدين لتولي المسؤولية، والذين يستحقون الفرصة.. من أعماق قلبي، شكرا لكم".