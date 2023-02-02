بروتوكول بين حماة وطن والرياضة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتدريب المرأة المعيلة بمطروح

فعلت وزارة الشباب والرياضة وحزب حماة الوطن بمطروح بروتوكول التعاون لتأهيل الشباب وإقامة فعاليات وأنشطة وتدريب المرأة المعيلة في كافة القطاعات الخدمية.



أناب النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، والمستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب، وقام الحاج فرج أبو شمله الأمين المساعد لحزب حماة الوطن نيابة عن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح بتفعيل البروتوكول مع الدكتور وليد رفاعي عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح بحضور وفد من الحزب مكون الحاج هيبة أبو مرزيق عضو هيئة المكتب والكابتن عطا الله رزق أمين الرياضة، وأشرف عبد العزيز أمين المراسم وتيسير دهيم أمينة المرأة وأحمد حجازي أمين العلاقات العامة بالحزب.



وشملت أهداف البروتوكول بين حزب حماة الوطن بمطروح ومديرية الشباب والرياضة التنسيق لإقامة مؤتمرات للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، تدريب وتأهيل المرأة المعلية، إقامة احتفالات وفعاليات رياضية ومسابقات، وعمل ملتقيات شبابية لمناقشة مشروعات للشباب، ترشيح شباب الحزب للمشاركة في كافة الأنشطة في جميع المراحل السنية، تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمطروح، ومتابعة والتنسيق من خلال أحمد حجازي أمين العلاقات العامة بالتعاون مع أمانة الرياضة للكابتن عطا الله رزق.



وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن تفعيل بنود وأهداف البروتوكول يأتي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى ، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.



وأكد بأن قطاع الشباب والرياضة بالحزب يحظى باهتمام كبير من قبل رئاسة الحزب في القاهرة وسوف تشهد الفترة القادمة تعاونا بناء ومثمرا مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح.