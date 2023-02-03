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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر هائلة في أسهم بورصات الخليج بعد رفع أسعار الفائدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت أسواق بورصات دول الخليج العربي خسائر كبيرة وذلك بعدما أعلن رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول عن إحراز تقدم في خفض ضغوط التضخم إلى تراجع الدولار فيما ألمح إلى أن ذروة أسعار الفائدة تقترب على الأرجح.

وفقد مؤشر السوق الرئيسية مستويات 10700 نقطة متراجعاً بنحو 0.9% في جلسة الخميس مسجلاً أكبر خسارة يومية له في شهر ورابع تراجع يومي على التوالي،
وجاء الضغط من تراجع سهم مصرف الراجحي بنحو 0.7% وسهم أرامكو بنحو 0.9% بالتزامن مع تراجع أسعار خام برنت للجلسة الخامسة على التوالي إلى أدنى مستوياته في نحو 3 أسابيع.

وعلى المستوى الأسبوعي.. تراجع المؤشر بنسبة 1.1% مسجلاً أعلى خسائر أسبوعية في نحو شهرين.

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ورفع المركزي السعودي أول أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليحذو حذو الفيدرالي الأمريكي الذي رفع أسعار الفائدة بنفس المقدار في أول اجتماع له في عام 2023.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.1% مسجلاً رابع ارتفاع يومي على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي الدار العقارية وأبوظبي الأول بنسبة 0.9% و0.1% على التوالي.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.5% مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي ومسجلاً أعلى إغلاق له في أكثر من شهرين،

وجاء الدعم من ارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني بنحو 0.4% مسجلاً اعلى إغلاق له في أكثر من شهر.

بالإضافة إلى ارتفاع سهم دبي التجاري بأكثر من 8% مسجلاً اعلى إغلاق له منذ عام 2016 بعد إعلان البنك عن نمو أرباحه الصافية بنسبة 26% والتوصية بتوزيع 26% نقداً و6.5% أسهم منحة.

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وفي الكويت، اتفع المؤشر الأول بنحو 0.4% مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بدعم من ارتفاع جميع القياديات وعلى رأسها بيتك والوطني وأجيليتي بنسبة 0.4% و0.4% و0.8% على التوالي.

وعلى المستوى الأسبوعي سجل المؤشر الأول مكاسباً بنحو 0.6% مرتفعاً للأسبوع الثالث على التوالي، بينما تراجع المؤشر الرئيسي بأكثر من 1% مسجلاً أكبر خسائر أسبوعية في شهر ونصف.

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