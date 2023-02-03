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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة بشأن قرار الفيفا النهائي لمشاركة كهربا مع الأهلي

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبدالهادي عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالأهلي من المشاركة مع الفريق عقب جلسة أمس في الاتحاد الدولي لكره القدم “ الفيفا ”. 

وأكد مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر أن حكم الفيفا صدر بالفعل والأمر ينتظر فقط تبليغ كلا الطرفين الأهلي والزمالك مشددا أن الحكم صدر ولا رجعة فيه. 

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وأضاف أن مسؤولي الزمالك يؤكدوا أن هناك مفاجأة بشأن مشاركه كهربا ولكن الأمر مختلف بالنسبه لمحامي كهربا مشددا أن كهربا سيشارك مع الأهلي حتي نهاية الموسم. 

وأكد مهيب عبدالهادي أن القرار سيكون بشان الغرامة وهل هناك امكانيه لتقسيطها أما لا، مشددا أن الغرامة ستدفع بأي حال من الأحوال والزمالك سيحصل على حقوقه.

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