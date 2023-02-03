المحامي الدولي للزمالك ينصح إدارة النادي بعدم تقديم شكاوى ضد اتحاد الكرة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المحامي الدولي لنادي الزمالك فجر مفاجأة وأكد لمسئولي النادي أن قضية قيد اللاعبين ستكون خاسرة لأنها شأن داخلي في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الفيفا سيؤكد أن ملف قضية قيد اللاعبين شأن داخلي، والزمالك من حقه اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية كاس".

وأضاف: "الزمالك لو لجأ إلى المحكمة الرياضية فإن الموضوع سوف يستغرق شهرين على أقل تقدير، وبالتالي فإن هناك مشكلة لأن الدوري سينتهي بعد 5 شهور على أقل تقدير، ولذلك نصح المحامي الدولي لنادي الزمالك إدارة النادي بعدم تقديم أي شكاوي أو رفع أي قضايا في المحكمة الرياضية".