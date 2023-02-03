القرآن وعمارة الكون.. موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد

عممت وزارة الأوقاف، عنوان: "القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون" ليكون موضوع خطبة اليوم الجمعة بجميع مساجد الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وشددت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

دعاء بعد صلاة الصبح يوم الجمعة

ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كان النّبي يقول إذا صلّى الصّبح حين يسلم: اللهم إنّي أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيّبًا، وعملًا متقبلًا وعلى الملم الحرص على أداء صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة والإكثار من الدعاء ، ووروى مسلم عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ؛ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.