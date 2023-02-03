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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد أبو شاور بتكلفة 8 مليون جنيه

أهالي ابراش أمام
أهالي ابراش أمام مسجد أبو شاور

يفتتح، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الجمعة 3/ 2/ 2023م، مسجد  أبو شاور بقرية إبراش مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

معلومات عن مسجد أبو شاور
 

-المساحة الإجمالية للمسجد (1050م)
-صحن المسجد 450م
- عدد 2 سندرة مساحة السندرة الواحدة 275
- مصلى السيدات 150م
- 12 دورة مياه 

- 18خلاط سخن وبارد 
-يتسع المسجد لعدد 1500 مصلى 
-تكلفة المسجد حوالى 8 مليون جنيه

موضوع خطبة الجمعة

 

وينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة الثانية من شهر رجب 1444 هجرية -  الموافق 3 فبراير 2023، من رحاب مسجد محمد علي بحي القلعة، بمحافظة القاهرة.

وحددت الأوقاف «القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون»، عنوان خطبة الجمعة اليوم، مشددة على الالتزام بـ خطبة الجمعة  نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وزير الاوقاف محافظ الشرقية مسجد أبو شاور مشتول السوق الشرقية

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