تناول المكسرات بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة.. والسبب

على الرغم من أن المكسرات تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للصحة فهي تحافظ على صحة القلب وتعزز الشعور بالشبع لاحتوائها على العديد من مضادات الأكسدة.

ومن جانبها نصحت هيئة سلامة الغذاء بشراء المكسرات من أماكن موثوقة، والابتعاد عن شرائها من الباعة المتجولين خوفا من مخاطر التخزين السيئة التي قد تسبب في نمو الفطريات مثل سموم الأفلاتوكسين الفطرية التي تعد مركبات تنتجها بعض أنواع الفطريات بطريقة طبيعية مع توفر الظروف البيئية المناسبة لنموها مثل درجة حرارة ونسبة رطوبة مناسبة أثناء التخزين.

وتعد سموم الأفلاتوكسين التي تتكون على المكسرات من الملوثات الكيميائية التي قد تسبب الأمراض للإنسان عند التعرض لها وتناولها.

ودعت هيئة سلامة الغذاء إلى التخلص من المكسرات التي تظهر عليها الإصابات الحشرية أو بعض آثار القوارض، التي تعتبر مؤشرات على سوء التخزين وفي المقابل القيام بشراء المكسرات بكميات مناسبة قدر الحاجة والقيام بحفظها داخل أغلفة بلاستيكية جافة محكمة الإغلاق في درجات حرارة منخفضة، ويفضل أن تكون درجات حرارة التجميد أقل من حوالي صفر درجة مئوية.