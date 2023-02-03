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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خدوا بالكم.. الأرصاد: أجواء شتوية على أغلب المحافظات

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم أجواءً شتوية مستقرة على أغلب المحافظات، لكن سيستمر انخفاض درجات الحرارة في فترات النهار الليل بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، ولكن بداية من يوم الأحد القادم سنبدأ نشهد بعض التقلبات الجوية، مثل نشاط للرياح ومع يوم الاثنين سيكون هناك انخفاض آخر في درجات الحرارة، وستزيد فرص الأمطار على المناطق الساحلية، وان الجميع مطالب بتوخي الحذر.

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وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ السحب تحد من تأثير أشعة الشمس، كما أنّ معظم مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وبالتالي فإنها منخفضة حرارتها.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «فترات الصباح الباكر تكون الأجواء فيها باردة إلى شديدة البرودة، لكن مع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس نبدأ بالاعتدال في الأجواء خاصة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، كما أنّ الأجواء في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تكون مائلة للبرودة خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح يزود إحساسنا ببرودة الطقس، وفي المناطق الجنوبية، فإن الأجواء تكون مائلة للدفء نهارا».
 

الأرصاد الجوية الأرصاد المحافظات منار غانم منخفض جوى

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