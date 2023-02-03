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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حملة للتوعية بخطورة مرض الجذام في دمياط

التوعيه بالجذام
التوعيه بالجذام

أطلقت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط على مدار يومين حملة للتوعية بمرض الجذام بإدارات فارسكور وكفر سعد ودمياط بالتزامن مع اليوم العالمي للجذام.

أقيمت الحملة تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط وبقيادة الدكتور محمد ممتاز والدكنورة إيمان رميح والدكتورة هالة يسري.

استهدفت الحملة تقديم التوعية الصحية بمرض الجذام وأعراضه وأسبابه وعلاجه وأهمية الدعم النفسي لمرضي الجذام حيث أن مرض الجذام هو واحد من أقدم الأمراض الّتي سجّلت في العالم وهو من الأمراض المزمنة الّتي تستهدف الجهاز العصبي إن مريض الجذام يتأثر بالحالة النفسية بشكل كبير، فالمرض بعد فترة العلاج يتحول من مرض عضوى إلى نفسى، وإذا كانت الحالة النفسية للمريض سيئة فإن مضاعفات المرض تظهر عليه بشكل كبير، لذلك فهو بحاجة دائماً إلى الدعم النفسى والمعنوى.

جاء ذلك في اطار توجيهات وزارة الصحة والسكان برفع الوعى الصحي  للمواطنين بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط. 

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دمياط وزير الصحة الجهاز العصبي الأمراض المزمنة وزارة الصحة والسكان الوعي وكيل وزارة الصحة

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