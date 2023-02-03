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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسس الحياة الزوجية السعيدة بثقافة الفيوم

أنشطة ثقافة الفيوم
أنشطة ثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أ. لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة الفيوم برئاسة أ. سماح كامل ، عددا من الأمسيات الثقافية. 

 

حيث عقد بيت ثقافة أبشواى محاضرة بعنوان" أسس الحياة الزوجية السعيدة" للشيخ مجدى محمد تحدث فيها عن كيفية تكوين أسرة سوية وصالحة وما هى معايير اختيار الزوجين من حيث المستوى الاجتماعى والثقافى والمعيار الديني الذي يمثل قمة المعايير وتكلم عن أهمية تحمل المسئولية وذلك لكل من الزوجين مما يؤدي إلى حياة زوجية سعيدة، بينما عقدت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان" الزيادة السكانية والتلوث البيئي"حاضرها علي حنضل بمركز شباب الشواشنة، بينما نظمت مكتبة حي جنوب لقاء توعيه حول" الأمراض الموسمية وطرق الوقاية منها" أدار اللقاء سناء احمد ورشا جابر أخصائي توعية بالمركز الطبي الحضري وتم التوجيه بمخاطر الأمراض الشتوية وعدم الاستهانة بها وذكرت عدد الأمراض الموسمية الشتوية وأكدت على الاهتمام بالنظافة الشخصية وأكدت على تناول الخضروات الطازجة والفاكهة لتعزيز المناعة وعدم تناول الأطعمة التي يوجد بها مواد حافظة.

 

بينما نظمت مكتبة الفيوم العامة احتفالية ثقافية فنية بمناسبة عيد الشرطة بدأت الاحتفالية بمحاضرة بعنوان"أبطال من الشرطة ادارتها مروة محمود بدأت المحاضرة بتوضيح دور جهاز الشرطة الذى قدمته ولا تزال تضحياته عديدة لمصر من خلال أروع الصفحات المضيئة على مر التاريخ مع ذكر بعض الرموز لأبطال الشرطة وتوضيح دورهم المميز فى الكفاح من أجل مصر وعلي جانب آخر نادى المرأة ورشة فنية من الفوم الملون نفذتها فاطمة محمد لتعليم الاطفال طريقة عمل قلوب ولصقها على عيدان الخلة بتدريج ألوان علم مصر وتقديمها هدايا لهم، كما نفذت مكتبة الطفل مجلة حائط بعنوان "عيد الشرطة "نفذتها رضا محمد وعبير ناجى وهند عبد التواب الي جانب مسابقات ترفيهية لانتصار فتحى فيما تم عمل مسرح عرائس تمثيل واداء عبير ناجي وهند عبدالتواب ورضا محمد. وأضاف قسم الفنون التشكيلية معرض لرسومات الأطفال بمناسبة عيد الشرطة.

 

كما عقد قصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان"هرم اللاهون بين الماضي والحاضر" حاضرتها د. نرمين عاطف مدير اداره الوعي الاثري بالفيوم وإيڤت اميل مفتشة آثار الفيوم تم شرح حجر رشيد ودوره في فك رموز اللغة المصرية القديمة.

 

وفي نفس السياق تم اقامة ورشة فنية بمكتبة قصر ثقافة الفيوم حيث قام الأطفال بتلوين رسومات أثرية، بينما تستمر الورش الفنية التي ينفذها قصر ثقافة الفيوم بالتعاون مع مكتبة حي جنوب ينفذها احمد مهني وذلك لتعليم الرواد أساسيات الرسم والتلوين، كما نفذ قسم الشباب والعمال ورشة فنية لتعليم الرواد على شغل الخرز وعمل فانوس شهر رمضان وعمل شنطة يد بخيط السلسلة نفذتهل مشيرة الدفناوي و ندا احمد، بينما نفذ نادي الأدب بقصر ثقافة الفيوم ورشة ادبية لمناقشة اعمال الادباء، كما نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا ورشة حكي نفذتها نجاة شعبان ومسابقات في المعلومات العامة.

 

بيت ثقافة طامية في الفيوم يحتفل بعيد الشرطة

 

ثقافة الفيوم يناقش خطر غياب الوازع الديني على الفرد والمجتمع

 

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