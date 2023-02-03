خطيب الأوقاف: قيمة إتقان العمل من لوازم صناعة الحضارة

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، إن همة الإنسان الشريفة تأبي أن تدخل على عمل ولا تؤديه بحق الأداء.



وأضاف الجندي، في خطبة الجمعة، من مسجد "محمد علي" بالقاهرة، متحدثا في الخطبة عن موضوع "القرآن وعمارة الكون"، أن همة الإنسان الشريفة هي التي تدخل على أي مهنة أو حرفة وتؤديها أداء يتسم بالضبط والجودة والإتقان حتى نصل إلى التميز.

وأكد أن الله تعالى والقرآن الكريم دعوا إلى عمارة الكون وإتقان العمل، فيقول الله ( صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ) ويقول النبي (إن الله كتب الإحسان على كل شئ).

وشدد على أن قيمة الإتقان هي من لوازم الإتقان وصناعة الحضارة، حتى تتقدم صناعتنا ونكون من صفوف الدول المتقدمة.

وكما ورد عنْ جابر، إنه قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً إلاَّ كانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْه لَه صدقَةً، وَلاَ يرْزؤه أَحَدٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً رواه مسلم.

