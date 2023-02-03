وفقا للقانون.. 8 حالات تنهي خدمة موظفي شركات قطاع الأعمال

يتساءل الكثير من العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، عن الحالات التي تنتهي فيها خدمة العامل أو الموظف والتي حددها قانون شركات قطاع الأعمال العام، كما أوضح أيضا إمكانية مد فترة الخدمة بهذه الشركات في حالة معينة ..

حالات انتهاء الخدمة

وطبقا لأحكام القانون تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:

- فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

- بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥

- عدم اللياقة للخدمة صحيا.

- صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل.

ودون اخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى ذلك الى انتهاء الخدمة الا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

- انتهاء العمل العرضي أو المؤقت أو الموسمي.

- الاستقالة.

- الاحالة الى المعاش أو الفصل.

- الوفاة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والاجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة للخدمة صحيا.

مد خدمة العاملين بالوظائف القيادية

ووفقا للقانون يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أي من العاملين من شاغلي الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.

وبالنسبة للعاملين بالشركات من غير شاغلي الوظائف القيادية فلا يجوز مد خدمة أي منهم بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه أو التعاقد معه بأي مسمي أو صفة في أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الوزير المختص عند الضرورة وبما لا يجاوز عامين.