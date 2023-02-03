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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. ردود فعل غاضبة لـ ميكالي من فرص المنتخب الأولمبي أمام الجابون

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب الجابون بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوى فى إطار الإستعداد لمواجهة زامبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

أحرز ثلاثية المنتخب الأولمبي محمود صابر وأسامة فيصل وإبراهيم عادل.

وشهد اللقاء ردود فعل غاضبة من البرازيلي روجيرو ميكالي ودكة المنتخب الأولمبي بسبب الفرص الضائعة أمام الجابون.

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تصريحات مدرب المنتخب الأولمبي 

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفنى لـ المنتخب الأولمبي مكاسب الفوز أمام نظيره الجابون فى المباراة الودية التى انتهت منذ قليل. 

قال ميكالي فى تصريحات تليفزيونية: منتخب الجابون منافس المنتخب الأولمبي في نفس مستوى نظيره منتخب زامبيا المقرر أن نواجهه خلال شهر مارس القادم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

تابع ميكالي: أداء لاعبي المنتخب الأولمبي جيد واللاعبون كانوا فى حالة تركيز واستفدنا من الودية أمام الجابون. 

أضاف ميكالي : التغييرات التي أجريتها على المنتخب الأولمبي تم استغلالها بشكل جيد كي أدفع بكل اللاعبين من أجل المشاركة فى المباراة الودية وكل مرة يتم التأكيد على ثقافة الفوز ولازم نكسب أمام أي منافس. 

استطرد ميكالي: دائما ما أقوم بزرع ثقافة الفوز في نفوس لاعبي المنتخب الأولمبي وهي مهمتي فى أى ملعب وأمام أى منافس في معظم التدريبات والتعليمات التكتيكية تم تنفيذها بشكل جيد فى ودية الجابون.

وقال ميكالي أيضا : أكدت على السرعة فى انتقال الكرة واستخلاصها والتوجه نحو مرمى المنافس خلال المعسكر التدريبي الأخير ونستمر فى دراسة الخصم بكل جهد وجميع المباريات نضع كافة المهام التى نحتاجها أمام المنافس واللاعبين ايجابيين فى تلقى التعليمات الفنية والتكتيكية.

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تفاصيل ودية المنتخب الأولمبي والجابون

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب المنتخب الأولمبي على دفاعات الجابون ومحاولات من جانب الثلاثي إبراهيم عادل وأسامة فيصل ومصطفى ميسي.

ارسل محمود صابر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها محمد شحاتة لتمر بجوار مرمى حارس منتخب الجابون في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

وفى الدقيقة الـ12 سدد لاعب منتخب الجابون ميجولو كرة قوية وسط رقابة الثنائى محمد شحاتة ومحمود جهاد لتمر بدون خطورة إلى جوار مرمى الحارس علي الجابري.

وأنقذ أحمد عيد المنتخب الأولمبي من فرصة خطيرة لصالح منتخب الجابون فى الدقيقة 16 بعدما نجح فى إبعاد  الكرة من أمام مهاجم المنافس إلى رمية تماس وسدد فى الدقيقة 17 كوي لاعب منتخب الجابون كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعلو عارضة حارس مرمى المنتخب الأولمبي.

واضطر إبراهيم نور الدين حكم المباراة الى إيقاف اللقاء من أجل تلقى حارس مرمى المنتخب الجابوني العلاج في الدقيقة 20.

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أهداف المنتخب الأولمبي 

أحرز محمود صابر هدف المنتخب الأولمبي الهدف الأول فى شباك الجابون بعدما تسلم تمريرة من إبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء سددها قوية لتسكن شباك المنافس.

ونجح حاتم سكر فى الدقيقة 42 كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء إلى ضربة ركنية قبل أن تشكل خطورة على مرمى المنتخب الأولمبي.

أضاف أسامة فيصل الهدف الثاني لصالح المنتخب الأولمبي فى شباك نظيره منتخب الجابون فى الدقيقة 62 بعدما تسلم تمريرة أرسلها محمد شحاتة داخل منطقة الجزاء سددها بقوة فى شباك الحارس الجابوني.

أحرز إبراهيم عادل هدف عالمي لصالح المنتخب الأولمبي بعدما راوغ ثنائى منتخب الجابون داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة فى شباك حارس الجابون فى الدقيقة 69.

المنتخب الأولمبي منتخب الجابون زامبيا التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ميكالي أسامة فيصل إبراهيم عادل محمود صابر

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