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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أنباء عن ارتفاع مصروفات حلوان الأهلية.. والجامعة ترد

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

تلقي موقع صدى البلد شكاوي من بعض أولياء أمور الطلاب حول ارتفاع أسعار المصروفات الدراسية داخل جامعة حلوان الأهلية، للفصل الدراسي الثاني.

وبدأ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتحدثون عن ارتفاع أسعار مصروفات الفصل الدراسي الثاني لجامعة حلوان الأهلية عن ما كان مقرر لها، وتداولوا الأمر وارفقوا صورا تبين حجم الزيادة التي تمت هذا العام وبين ما كان مقرراً من قبل .

وحرص موقع “صدى البلد” علي التواصل والحصول علي رد من الجامعة حول هذا الأمر، وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان، لـ "صدى البلد" أنه لم يتم رفع المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لجامعة حلوان الأهلية.

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وكانت قد أعلنت جامعة حلوان الأهلية مع بداية العام الدراسي 2022-2023، عن انطلاق الدراسة بـ3 كليات، وهي كلية الهندسة وكلية الفنون والفنون التطبيقية وكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال،  بحسب ما أكدته الجامعة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» فقد جاءت أسعار المصروفات الدراسية والتي أعلن عنها مع بداية العام كالتالي: 

- برنامج هندسة الأنظمة الذكية: 48 ألف جنيه.

- برنامج العمارة والتصميم البيئي: 48 ألف جنيه.

- برنامج التصميم الداخلي البيئي: 35 ألف جنيه.

- برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية: 35 ألف جنيه.

- برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي: 35 ألف جنيه.

وتعد جامعة حلوان الأهلية جامعة غير هادفة للربح تطبق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين علي التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل، وتقديم برامج تعليمية تخصصية بالمعايير الأكاديمية الدولية، وبما يتفق مع الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا واقليميا ودوليا، وبرؤية وبتخطيط مستقبلي بالتعاون مع الجامعات الدولية المتخصصة لدعم الارتقاء بشباب الدارسين والباحثين من أبناء الجامعة ودعما للمجتمع المصـري بما يحقق الاهداف القومية.

وتسعى الجامعة لتشجيع الابتكار والابداع والقيام بالابحاث العلمية التطبيقية، تعظيم الشركة الفاعلة محليا ودوليا فى إنتاج ونشـر المعرفة الملبية لاحتياجات المجتمع وخطط التنمية المستدامة، والربط مع الصناعة فى إطار مرن يسمح بالتحسن المستمر والحفاظ على القيم والاخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى، وتزويد المجتمع بقادة المستقبل القادرين على احداث تغيير ملموس لأنفسهم ولوطنهم ومحيطهم الاقليمى والدولى.

 

 

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